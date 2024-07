Motorradhelme und Faustfeuerwaffe: Polizei fahndet nach Zigarettenautomatensprenger in Bad Laasphe

(wS/ots) Bad Laasphe 18.07.2024 | In der heutigen Nacht (18.07.2024) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Bad Laasphe gesprengt und diverse Zigarettenschachteln entwendet.

Gegen 02:15 Uhr wurden Polizisten in die Alte Eisenstraße gerufen. Sie fanden einen stark beschädigten und verformten Zigarettenautomaten vor, der an einer Hauswand befestigt war.

Anwohner hatten von einem lauten Knall gegen 02:05 Uhr berichtet. Zudem konnten zwei Männer beobachtet werden, die sich zunächst hinter einem Container versteckt hielten. Einer der beiden Personen flüchtete dann in Richtung Sohlbacher Weg, während der andere Täter eine Faustfeuerwaffe in der Hand gehalten haben soll. Ob es sich um eine echte Waffe gehandelt hat, konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Danach ergriffen die Unbekannten auf einem Motorrad in Richtung Mandeln die Flucht.

Bei dem motorisierten Zweirad soll es sich um ein Krad (vermutlich 125 ccm) der Marke Yamaha in orange gehandelt haben. An dem Motorrad befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen keine Kennzeichen.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich

- circa 20-25 Jahre

- schwarze Motorradhelme

- schwarze Rucksäcke (mit Zigarettenschachteln gefüllt)

- schwarz gekleidet

Zum genauen Beuteschaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02751 / 909-0 zu melden.