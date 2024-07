Netphens Bürgermeister Paul Wagener übergibt Bewilligungsbescheid an den DKS Grissenbach

(wS/tg) Netphen 13.07.2024 | Am Freitagabend, den 12. Juli 2024, übergab Bürgermeister Paul Wagener von der Stadt Netphen auf dem Kohlenmeilerplatz in Netphen-Grissenbach einen Bewilligungsbescheid über 1934 Euro an den Vorstand des DKS Grissenbach. Diese Mittel stammen aus dem Fördertopf für gemeinwohlorientierte Aufgabenstellungen in den Ortsteilen der Stadt Netphen, bereitgestellt durch die Sparkasse Siegen. Die Sparkasse unterstützt damit Anschaffungen und Vorhaben von Vereinen und Institutionen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, mit bis zu 70 % der Endsumme.

Paul Wagener betonte die große Bedeutung des Heimatvereins DKS, insbesondere im Hinblick auf die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen, die das gesellschaftliche Miteinander im Ort und in der gesamten Stadt Netphen fördern. Mit der Förderung plant der DKS die Anschaffung von vier neuen Bänken und einer Wellnessliege für Grissenbach. Diese sollen den Bewohnern und Besuchern des kleinen Dorfes im oberen Siegtal die Möglichkeit bieten, sich auszuruhen und den entspannenden Blick über die idyllische Landschaft zu genießen. „Wieder einmal ein wertvoller Beitrag des DKS zum Wohle aller“, so Wagener.

Thorsten und Alex vom DKS-Vorstand kündigten nach der Übergabe an, dass zum 33-jährigen Vereinsjubiläum in diesem Jahr ein Spenden- und Sponsorenlauf zugunsten der Hospize der Region geplant ist. Der Lauf wird am 22. September 2024 stattfinden und unterstützt das Marien Hospiz Louise von Marillac, das evangelische Hospiz Siegerland sowie das Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Man hofft auf viele Unterstützer und Teilnehmer und wird in Kürze weitere Informationen zur prominenten Schirmherrin der Veranstaltung bekannt geben. Weitere Details zum Hospiz-Spendenlauf folgen in Kürze.

Von links nach rechts Nils Schöler, Thorsten Görg, Paul Wagener, Alexander Stein und Carolin Stein



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!