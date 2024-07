PKW-Brand auf der A45 zwischen Siegen und Freudenberg

Audi-Fahrer verhindert Schlimmeres durch rasches Handeln

(wS/red) Siegen, 28.07.2024 | Ein Audi-Fahrer bewahrte am Sonntagabend seine Familie und andere Verkehrsteilnehmer auf der A45 vor einem möglichen Unglück. Gegen 20:45 Uhr befand sich der Mann mit seiner Frau und seinem Kleinkind auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, als sein Fahrzeug plötzlich in ein Notlaufprogramm schaltete und nur noch mit 40 km/h fuhr.

Um seine Familie nicht unnötigen Gefahren auszusetzen, schaltete der Fahrer die Warnblinkanlage ein und fuhr noch etwa einen Kilometer bis zur Siegelandraststätte. Kaum dort angekommen, begann der Audi stark zu qualmen. Der Familienvater brachte zuerst seine Frau und das Kind in Sicherheit.

Sofort handelte er weiter und besorgte sich bei einem LKW-Fahrer einen Feuerlöscher. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihm bereits offene Flammen entgegen. Dank des schnellen Einsatzes mit dem Pulverlöscher konnte er die Flammen sofort löschen und verhinderte so ein rasches Ausbreiten des Feuers. Durch sein beherztes Eingreifen wurde ein noch größerer Schaden abgewendet.

Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden, da der Brand bereits vollständig gelöscht war.

Fotos: wirSiegen.de

