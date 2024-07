Polizei stellt Drogen und drei hochwertige E-Bikes bei Kontrolle sicher

(wS/ots) Siegen 09.07.2024 | Am gestrigen Montagmorgen (08. Juli) ist die Polizei in einer Wohnung in der Siegener Innenstadt fündig geworden. Im Rahmen von Ermittlungen suchten Polizeibeamte eine Wohnung in der Emilienstraße auf. In der Wohnung trafen die Beamten den 31-jährigen Wohnungsinhaber an. Dieser war gerade im Begriff Amphetamin zu konsumieren.

Die Ordnungshüter fanden in der Wohnung insgesamt eine nicht geringe Menge an Amphetamin und stellten die Drogen sicher.

Zudem kam noch Diebesgut im Kellerbereich der ans Tageslicht, unter anderem drei hochwertige E-Bikes. Zwei E-Bikes konnten konkreten Diebstählen zugeordnet werden, bei dem weiteren Rad laufen die Nachforschungen noch. Hinsichtlich der aufgefundenen Drogen erhält der 31-Jährige eine Strafanzeige. Im Zuge der weiteren Ermittlungen geht es nun insbesondere darum, die Diebstähle konkret und beweiskräftig dem 31-Jährigen oder weiteren Personen zuordnen zu können.

