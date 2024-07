(wS/hlb) Neunkirchen 08.07.2024 | Aufgrund von Bauarbeiten entfallen die Züge der Linie RB 96 zwischen Betzdorf (Sieg) und Neunkirchen vom 08.- 22.07.2024.

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Den Busfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende unter www.hlb-online.de.

Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.