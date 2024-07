Seniorin bei Unfall mit Wohnanhänger auf A4-Rastplatz getötet

(wS/ots) Köln 22.07.2024 | Am Samstag (20. Juli) gegen 11 Uhr ist eine 85 Jahre alte Frau an der Raststätte Hasbacher Höhe/Nord an der Bundesautobahn 4 von einem Wohnwagengespann erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen soll Ihr Ehemann (90) auf dem Parkplatz in Höhe Reichshof (Oberbergischer Kreis) mit dem Gespann zurückgesetzt haben, während die Seniorin hinter dem Wohnanhänger stand.

Trotz Reanimation durch eingesetzte Rettungskräfte verstarb die 85-Jährige noch vor Ort. Zur Betreuung des Seniors sowie betroffener Augenzeugen wurden Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Polizei entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam und stellte das Wohnwagengespann sicher. (cg/de)

Foto: Lars Schneider / wirSiegen.de