„Siegtal pur“ unter Einbeziehung der HTS: Kreistag soll Mittel für 2025 sichern – ADFC ruft zur Fahrraddemo auf

(wS/ad) Siegen 01.07.2024 | Demonstration für „Siegtal pur“ im Kreis Siegen-Wittgenstein am 07.07.2024 –

Info des ADFC zur Rad-Demo-Siegtal pur 2025

Der ADFC Siegen-Wittgenstein setzt sich mit einer Fahrrad-Demonstration am 07.07.2024 dafür ein, dass „Siegtal pur“ unter Einbeziehung der HTS und den Tunneldurchfahrten in Siegen-Wittgenstein in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Er fordert den Kreistag auf, eine Lösung zu finden, die Mittel für „Siegtal pur“ in Siegen-Wittgenstein für 2025 und Folgejahre bereit zu stellen.

Demonstrationsablauf:

Start 10.00 Uhr, Netphen

Die Fahrraddemonstration startet am Sonntag, den 07.07.2024, um 10.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Netphen nach einer kurzen Auftaktveranstaltung (Redner ADFC Siegen-Wittgenstein).

Über die Obere Industriestraße und die Austraße wird nach Dreis-Tiefenbach gefahren.

10.30 Uhr, Dreis-Tiefenbach

Dort schließen sich auf dem Parkplatz der Firma Langbein die Radler und Radlerinnen aus Dreis-Tiefenbach, Eckmannshausen, Unglinghausen u. Herzhausen der Demonstration an.

Der Heimatverein „Alte Burg Dreis-Tiefenbach e.V.“ unterstützt die Demonstrationsziele als Mitveranstalter und öffnet ab 11.00 Uhr das Heimatzentrum Haus Pithan zur Besichtigung mit einem Verpflegungsangebot im Innenhof.

11.00 Uhr, Bismarckplatz Weidenau

Hier ist wieder Gelegenheit sich der Demonstration anzuschließen. Ein Redner des VCD Siegen-Wittgenstein und Olpe wird ein Grußwort sprechen.

11.30 Uhr, Effertsufer

Dort werden der Urban Garden und der Biergarten der Kletterhalle geöffnet sein. Demoteilnehmende, die den Urban Garden besichtigen oder eine Erfrischung an der Kletterhalle nehmen wollen, klinken sich aus der

Demonstration aus.

12.15 Uhr, Niederschelderhütte

Ankunft in Niederschelderhütte. Dort wird die Demonstration auf dem Rewe-Parkplatz beendet. Die Radelnden können am Kreisel Niederschelderhütte in „Siegtal pur 2024“ einsteigen oder den Heimweg antreten

1. Warum wird der ADFC in diesem Thema mit einer Demonstration aktiv?

Eine Demonstration mit dem Rad entspricht der Natur der Forderung. „Siegtal pur“ ist das Radevent in der Region. Also können wir unsere Enttäuschung über die Absage nur mit einer Protestform Ausdruck geben, die das Rad und das Radfahren angemessen in den Fokus rückt. Wir sind der ADFC! Allgemeiner deutscher Fahrradclub! Die Förderung des Radverkehrs in jeglicher Form liegt uns am Herzen. Um gegen einen solchen Rückschlag in der Wertschätzung des Radverkehrs zu protestieren, kann nur eine Raddemonstration die angemessene Antwort sein. Auch als Ausdrucksmittel in einem öffentlichen Protest.

Wir hoffen, dass viele uns folgen und an der Demonstration mit dem Rad teilnehmen. So kann Radbegeisterung in Siegen-Wittgenstein Ausdruck finden. Und hoffentlich der Kreistag dazu bewegt werden, eine Lösung zu finden, wieder Mittel für „Siegtal pur“ bereitzustellen.

2. Was liegt dem ADFC im Besonderen an der Erhaltung von Siegtal pur?

Der ADFC in Siegen-Wittgenstein kämpft seit langem für die Verbesserung der Radinfrastruktur in unserem Kreis. Wir sind froh darüber, dass die Politik endlich erkennt, dass der Radverkehr nur wachsen kann, wenn er gefördert wird. An einer Stelle war dieses Ziel schon erreicht. Siegtal pur lockte so viele Menschen auf das Rad und die Straße, dass es eine Freude war. Und das soll es jetzt nicht mehr geben?

Bei „Siegtal pur“ gibt es die Möglichkeit leise und genussvoll auf autofreien Straßen durch das schöne Siegtal zu fahren oder aber auch laut juchzend bei der Durchfahrung der Tunnel das Radfahren als großen Spaß zu erleben.

Endlich mal die Möglichkeit, für die ganze Familie gemeinsam auf eine Radtour zu gehen, ohne vom Autoverkehr bedrängt zu werden. Wo ist das in der Region sonst noch möglich? Es gibt zwar inzwischen einige gute Radwege in den ländlichen Teilen unserer Region. Aber diese sind nicht durchgehend befahrbar. Das bedeutet an den Knotenpunkten immer wieder die gefährliche Begegnung mit dem Autoverkehr. Jemand der viel Rad fährt, lernt damit umzugehen. Aber diejenigen, die sich erst noch aufs Rad trauen müssen, brauchen solche Momente wie „Siegtal pur“. Da kann die Liebe zum Rad entstehen.

Vor allem für Kinder bietet die breite HTS die Möglichkeit, sicher mit den Eltern Rad zu fahren. Es fällt uns als ADFC schwer, Familienradtouren anzubieten, weil unsere Region darauf nicht eingestellt ist. „Siegtal pur“ bietet diese Möglichkeit. Wenigstens an einem Tag im Jahr.

Und das Wichtigste. „Siegtal pur“ ist pure Freude. Ein Erlebnistag mit dem Rad. Manche fiebern ein ganzes Jahr darauf hin. Einfach dabei und mittendrin!

3. Warum sollte die Veranstaltung erhalten bleiben?

„Siegtal pur“ muss erhalten bleiben! Nur damit kann die Freude am Rad sich verbreiten und eine Verkehrswende gelingen. Mehr Menschen finden zum Rad. Gerade durch die Pedelecs wird das auch im Siegerland möglich. Rad und Autoverkehr gleichberechtigt. Das spielt eine große Rolle, wenn wir die CO2-Emissionen senken wollen.

Und dass wir daran nicht vorbeikommen, dürfte doch wohl inzwischen jedem klar sein.

