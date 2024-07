SpVg. Niederndorf gewinnt die Öalcher Sportwoche

(wS/tus Freudenberg 29.07.2024 | Die Mannschaft der SpVg. Niederndorf 09 hat sich am Samstag im Finale der Öalcher Sportwoche gegen den SV

Fortuna Freudenberg durchgesetzt und tritt damit die Nachfolge des TSV Siegen an, der sich im vergangenen Jahr gegen den TuS Alchen durchsetzen konnte.

Der Bezirksligist aus dem Flecken erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute in Führung, die bis kurz nach der Halbzeitpause Bestand haben sollte. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang den Niederndorfern der Ausgleich und nur vier Minuten später ging der A-Ligist in Führung. Bis zur 60. Minute gelangen der Mannschaft vom Höppel zwei weitere Tore zum zwischenzeitlichen 4:1, das eine kleine Vorentscheidung darstellte. In der 70. Minute sorgte Adrian Homrighausen mit seinem dritten Treffer an diesem Tag für das 5:1, das gleichzeitig den Endstand markierte.

Im kleinen Finale, das bereits um 14.00 Uhr angepfiffen wurde und in dem sich der Gastgeber aus Alchen mit der SSV Wildbergerhütte-Odenspiel gemessen hat, behielten die Alcher mit 4:0 die Oberhand. Im Anschluss an das Spiel um den dritten Platz wurde der neue Kunstrasenplatz eingeweiht, der in vergangenen Wochen durch eine Fachfirma vollständig erneuert wurde.



Das Foto zeigt die siegreiche Mannschaft von der SpVg. Niederndorf 09.