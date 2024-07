Stadtmarketing Siegen: Sommerliche Events für den August geplant

(wS/si) Siegen 22.07.2024 | Der Sommermonat August steht vor der Tür. Das Stadtmarketing Siegen hat in diesem Jahr gemeinsam mit seinen Partnern tolle Events geplant, die dazu einladen, die warmen Wochen in vollen Zügen zu genießen.

Freibadfest am 10. August

Am 10. August um 13 Uhr findet das diesjährige Freibadfest in Kaan-Marienborn statt. Bis ca. 20 Uhr am Abend (bei gutem Wetter bis 22 Uhr) erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktivitäten, Verpflegung, Musik und großem Tauch-Wettbewerb.

Hand in Hand mit der Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen hat die Stadtmarketing Siegen GmbH eine „Pool-Party“ mit Aktionen im Wasser und an Land zusammengestellt, darunter ein Tauch-Wettbewerb für Kinder in verschiedenen Altersstufen, Wasser-Krake, Aqua-Fitness, Luftmatratzen und Ringe und großer Wasserrutschbahn auf der abschüssigen Wiese. Der Kiosk bietet klassische Freibad- Snacks wie Eis und kühle Getränke. Kulinarisch mit von der Partie ist auch der Gardony Grill Foodtruck mit Heißem vom Grill, leckeren Burgern, belgischen Pommes und weiteren Grill-Spezialitäten.

Außerdem dabei ist der Billard-Club Siegerland 1996 e.V., der sein Vereinsheim in direkter Nachbarschaft des Käner Freibads hat und sich mit einem Info-Stand und Besichtigungsangeboten vorstellt.

„Der Berg ruft“ am 10. August

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird auch 2024 im August wieder die steilste Fußgängerzone Deutschlands zur Festmeile. An fünf Bergstationen von der Unter- in die Oberstadt gibt es ab 14 Uhr zahlreiche Angebote und Überraschungen, Live-DJs, kühle Getränke, leckere Snacks, Glücksrad-Aktionen, Enten-Wettrennen, eine Ausstellung und das große Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

Von der Talstation (Bahnhofstraße) geht es vom Café Extrablatt die Kölner Straße hinauf zur Mittelstation mit Angeboten bei Frittenglück, Gusto Puro, beim Erzi Glasbiergeschäft und der Goldschmiede Siegen. Die Bergalm befindet sich in der Alten Poststraße mit Stationen bei Schuhbidu, Herr und Frau Mini, Pizza In-Biss Ciao, Opa Adam, „tabu“, Diyoutiful und Frickes. Die Löhralm in der Löhrstraße führt zu Gut & Gerne. Im Anschluss geht es hinauf auf die Bergstation am Markt mit Aktionen bei Farbenrausch und Feinbier unterwegs. Auf dem „Wanderpass“ können sich alle Besucher ihre fünf Stationen abstempeln lassen. Den Pass gibt es am 10. August vor Ort. Die vollständig

abgestempelten und ausgefüllten Pässe können am Event-Tag bis 22 Uhr abgegeben werden und wandern in die große Los-Box.

Idee und Organisation des Events stammen aus einer besonderen Zusammenarbeit aller Akteuren der Siegener Innenstadt: der Innenstadtallianz. Dieses Netzwerk wurde von Zentrenmanagerin Kerstin Wagner, die seit 2022 das Zentrenmanagement bei der Stadtmarketing Siegen GmbH leitet, ins Leben gerufen.

Die Gewinne und weitere Infos zu „Der Berg ruft“ finden Sie unter: www.visitsiegen.de.

Innenstadt-Picknick am 17. August

Eine Woche später, am 17. August 2024, findet das erste Innenstadt-Picknick am Siegufer im Herzen Siegens statt. Von 16 bis 20 Uhr lautet das Motto: Essen, Trinken, Spielen und Wohlfühlen am Flussufer unter freiem Himmel. Auf der Stufenanlage wird im Bereich zwischen der Brücke und dem Café Moritz schön dekoriert mit Picknick- und Platzdecken. Jeder bringt seine Lieblings-Picknickspeisen mit und erhält eine Laugenbrezel gratis.

Kühle Getränke to go gibt es direkt nebenan beim Café Extrablatt, z.B. spezielle Picknick-Cocktails mit oder ohne Alkohol, Sekt inklusive Gläser und mehr. Die Toysino-Filiale beim Apollo-Theater stellt einen umfangreichen Korb mit beliebten Spielen wie Halligalli, Vier gewinnt, Phase 10, Uno und anderen Spieleklassikern zur Verfügung. Organisator des ersten Innenstadt-Picknicks ist das beim Stadtmarketing ansässige Zentrenmanagement, das so einen sommerlichen Anreiz für Begegnung und die Belebung der Innenstadt schaffen möchte.

Wichtiger Hinweis: Bei schlechtem Wetter fallen die Veranstaltungen leider aus.

