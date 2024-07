Tattoo für den guten Zweck: Walk-in-Day bei On the Rocks Tattoo in Siegen

(wS/red) Siegen 17.07.2024 | Tattoo-Studio On the Rocks veranstaltet Walk-in-Day für den guten Zweck

Am 3. August 2024 ist es soweit: On the Rocks Tattoo in Siegen organisiert einen besonderen Walk-in-Day, um Spenden für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe zu sammeln.

Tattoo und Piercing ohne Termin

Ab 11 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung Tattoos und Piercings ab 50 € stechen zu lassen. Fünf erfahrene Tätowierer und ein Piercer stehen bereit, um die Wünsche der Besucher zu erfüllen. Der Walk-in-Day geht so lange, wie es die Nachfrage erlaubt.

Kinderprogramm für die kleinen Besucher

Für die jüngeren Gäste gibt es Kinderschminken und Kindertattoos. Zudem sorgen Wassereis und Capri-Sonne für Erfrischung und Spaß.

Gemeinsam für den guten Zweck spenden

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und für den guten Zweck zu spenden – auch wenn kein Tattoo oder Piercing gewünscht wird. Flyer und eine Spendendose des Hospizes liegen bereit, um Unterstützung zu sammeln.

Erfolgreiche Wiederholung einer guten Tat

Im vergangenen Jahr konnte On the Rocks Tattoo mit dem ersten gemeinnützigen Walk-in-Day 5000 € für das Kinderhospiz sammeln. Diesen Erfolg soll auch in diesem Jahr wiederholt werden, um weiterhin so vielen Menschen wie möglich zu helfen.

Wichtige Informationen:

Datum: 3. August 2024

3. August 2024 Uhrzeit: Ab 11 Uhr

Ab 11 Uhr Ort: On the Rocks Tattoo, Tiergartenstraße 9, Siegen

Ein besonderer Tag bei On the Rocks Tattoo in Siegen, an dem Tattoos, Piercings und Spenden für das Kinderhospiz Balthasar im Mittelpunkt stehen.

