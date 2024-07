Telefonbetrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus und erbeutet EC-Karte

(wS/ots) Siegen 17.07.2024 | Am Montag (15. Juli) und am Dienstag (16. Juli) sind der Polizei zwei Fälle bekanntgeworden, bei denen sich Betrüger als vermeintliche Bankmitarbeiter ausgegeben haben. In einem Fall sind die Täter erfolgreich gewesen, erbeuteten zwei EC-Karten und hoben Geld im vierstelligen Eurobereich ab.

Am Montagabend erhielt eine über 80-jährige Frau in der Siegener Uhlandstraße einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser schilderte der Seniorin, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei. Um den Fehler zu beheben, käme ein weiterer Bankmitarbeiter bei ihr vorbei und würde die EC-Karte holen. Mithilfe der Karte könne die Bank die falsch getätigten Zahlungen korrigieren. Die Frau übergab gegen 17:55 Uhr dem Abholer die Karten. In einem weiteren Telefonat mit dem Betrüger nannte sie dem Anrufer noch die PIN, die danach ungültig werden sollte. Erst nachdem sich die Dame im weiteren Verlauf bei einer Vertrauensperson erkundigt hatte und sie feststellen musste, dass sie einem Betrug zum Opfer fiel, schaltete sie die Polizei ein. Zwischenzeitlich kam es bereits zu Abbuchungen von dem Konto.

Die Geschädigte konnte den Abholer wie folgt beschreiben:

– Männliche Person

– Ca. 30 Jahre alt

– Südosteuropäischer Phänotyp

– Ca. 165 – 170 cm groß,

– Schlanke Statur

– Dunkle Haare

– Dunkelblaue Strickjacke mit Namensschild, darunter ein weißes Hemd

Der Abholer wurde sowohl vom Anrufer als auch von der Person selbst als Marco Groschow (phonetisch) vorgestellt.

Am Dienstag ist es ebenfalls in den Abendstunden zu einem gleichgelagerten Delikt in Kaan-Marienborn gekommen. Hier nahmen die Betrüger ebenfalls zunächst telefonisch Kontakt zur einer über 80-Jährigen auf. Der Ablauf war identisch zum Vorabend, auch hier kam ein vermeintlicher Bankmitarbeiter namens Marco Groschow, um eine EC-Karte an der Anschrift „Am Brünkel“ gegen 17:45 Uhr abzuholen. Die jeweiligen Beschreibungen des Abholers stimmen in weiten Teilen überein.

Abweichend zu der oben aufgeführten Beschreibung schätzt die Geschädigte den Mann auf 20 – 30 Jahre. Am Dienstag soll er eine cremefarbene Kapuzenjacke und gegebenenfalls darunter ein Hemd getragen haben. In diesem Fall fiel der Betrug sehr zeitnah auf und die EC-Karte wurde kurz nach der Abholung bereits gesperrt. Derzeit ist noch kein Schadenseintritt bekannt.

Die Polizei warnt vor dieser aktuellen Masche und bittet darum, potenzielle Opfer im Familien- und Freundeskreis darüber zu informieren.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten Zeugen, die den Abholer im Umfeld der Tatorte gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.