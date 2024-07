Traditionelles Backesfest: Ein Fest für die ganze Familie in Langenholdinghausen

(wS/red) Siegen – Langenholdinghausen 29.07.2024 | Das traditionelle Backesfest am „Zinnwald“ am Sonntag, dem 11. Aug. 2024, wird wieder ein Fest für die ganze Familie sein. Beim Backen der Brote im Steinofen lassen sich die Bäcker gerne über die Schulter schauen. Ab 11.00 Uhr besteht die Möglichkeit zum Mittagessen, zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen und zum Kauf frischgebackener Brote.

Neben den „kulinarischen Genüssen“ kommen auch die geschichtlich interessierten Besucher erneut auf ihre Kosten: Am Backhaus präsentiert die Historische Feuerwehrgruppe Siegen e. V. Lösch- und Rettungsgeräte von einst, vorgeführt wird ein „Löschangriff wie in alter Zeit“ (14.30 Uhr) und am Steigerturm des nahegelegenen, 1911 errichteten Spritzenhaus zeigt die „Steigermannschaft“ der Feuerwehrkameraden aus Langenholdinghausen ihr Können bei einer Übung mit traditionellen Hakenleitern (13.30 u. 15.30 Uhr). Verschiedene Bastel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder runden auch diesmal das Rahmenprogramm des Festes ab. Der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen und die Historische Feuerwehrgruppe freuen sich auf ihre Gäste.

