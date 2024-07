Transporter kollidiert mit Kleinwagen in Freudenberg-Wilhelmshöhe

(wS/red) Freudenberg 29.07.2024 | Am Montagabend gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Freudenberg-Wilhelmshöhe ein Verkehrsunfall auf der Gewerbestraße / Kreuztaler Straße . Ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters übersah an der Kreuzung zur Kreuztaler Straße aufgrund der tiefstehenden Sonne die rote Ampel. Dadurch fuhr er in die Kreuzung ein, ohne auf den Querverkehr zu achten.

In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einer 46-jährigen Fahrerin eines Seat. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit.

Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu versorgen. Die Kreuzung musste für die Dauer der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Fotos: L. Schneider / wirSigen.de

