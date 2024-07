TuS Ferndorf: Tickets für Pokalspiel gegen HSC Coburg ab sofort erhältlich

(wS/Red) Ferndorf 30.07.2024 | Freier Verkauf, suchen Sie sich Ihren Lieblingsplatz aus

Am Samstag, den 24.08.2024 um 19.00 Uhr, startet der TuS Ferndorf mit dem Erstrundenspiel im DHB-Pokal in die neue Saison. Gegner ist der Klassenkonkurrent HSC Coburg – ein echter Prüfstein.

Wiedersehen für Fynn Herzig

Für Fynn Herzig wird es ein besonderes Wiedersehen, da Coburg sein letzter Verein war. Obwohl er den Coburgern vermutlich aufgrund seiner noch nicht vollständigen Genesung nicht auf dem Platz begegnen wird, wird er vor Ort sein.

Tickets jetzt erhältlich

Ab sofort können Tickets für dieses erste Handballhighlight der Saison in der Kreuztaler Stählerwiese erworben werden.

Ticketverkauf

Tickets sind über die Homepage des TuS Ferndorf oder in der Geschäftsstelle des TuS Ferndorf in der Grabenstraße 6 in Kreuztal zu den offiziellen Geschäftszeiten erhältlich.

TuS Ferndorf Handball GmbH Geschäftsstelle Kreuztal Grabenstraße 6

57223 Kreuztal

Telefon 02732 / 7985010 Öffnungszeiten Geschäftsstelle Kreuztal Montag 9.00 Uhr-12.00 Uhr

Donnerstag 16.00 Uhr – 18.00Uhr

Freitag 9.00 Uhr -12.00 Uhr

Link zur Homepage für den Ticketkauf:

Bericht: Peter Trojak

Grafik: Verein

