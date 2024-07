TV Jahn Siegen ist NRW-Vizemeister 2024

(wS/tv) Siegen 30.07.2024 | Florettfechter punkten bei NRW Jugend Cup 2024 mit Edelmetall in Bonn

„Wir sind NRW-Vizemeister 2024 und feiern aktuell den besten Saisonwechsel in unserer Geschichte“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner über das glanzvolle Ergebnis seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ beim NRW Jugend Cup 2024 in Bonn. Die NRW-Mannschaftsmeisterschaften der beiden Landesfachverbände Nordrhein (RFB) und Westfalen (WFB) für die Startklassen U11, U13 und U15 aller drei Fechtdisziplinen sind traditionell das letzte offizielle Landesturnier und zugleich ein sportlicher Höhepunkt zum Saisonabschluss vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen war unter Anleitung der Trainer Frank Matzner und Ulf Witzleben mit gleich fünf Florett-Teams erfolgreich bei den diesjährigen Landesmeisterschaften 2024 am Bundesleistungszentrum Olympischer Fechtclub Bonn e. V. am Start und durfte sich hochverdient über zwei fulminante Titel- und Medaillenerfolge in Nordrhein-

Westfalen freuen.

Eine herausragende Leistung zeigte die 1. Mannschaft des TV Jahn Siegen in der Startklasse „Florett Open U13“ mit Deniz Devin Hoffmann, Jona Seyoum, Theo Herzen und Jonathan Betz, die im Wettbewerb unter 11 Teams der stärksten Vereine NRWs fehlerfrei und ungeschlagen den Einzug ins Landesfinale schaffte. Bereits in der Vorrunde (Runde 3) brillierte das Siegener Florett-Team mit eindrucksvollen Siegen gegen FC Moers 2 (45:19), Der Fechtverein.Bonn 2 (45:23) und OFC Bonn (45:25) und errang zunächst den Rundensieg auf Platz 1. Die überragende Vorrundenleistung platzierte das U13-Team des TV Jahn Siegen folglich auf Rang 2 der Setzliste Direktausscheidung und garantierte somit die Teilnahme am Wettkampffinale der diesjährigen NRW-Landesmeisterschaft. Im Finalgefecht unterlag das Siegener Team der 1. Mannschaft des Landesleistungsstützpunktes FC Moers, welche mit Anton Weitauer den amtierenden Deutschen Meister 2024 im Einzel- und Mannschaftswettbewerb und mit Max Koster einen weiteren aktuellen Deutschen Mannschaftsmeister 2024 stellte, immerhin mit dem Achtungsergebnis 18:45 und holte mit phänomenaler Leistung den Vizetitel beim NRW Jugend Cup 2024. „Das war eine spektakuläre Wettkampfleistung unserer jungen Florettfechter im Wettstreit mit den stärksten Vereinen NRWs und schlussendlich ein hochverdienter Medaillengewinn“, sagte Frank Matzner zum Titelgewinn des Vizemeisters in 2024. Für einen weiteren Höhepunkt in der Startklasse „Florett Herren U15“ sorgte die starke Mannschaft des TV Jahn Siegen mit Timo Horchler, Joshua Brühl, Maximilian Groß und Emil Boermans, die sich in der Vorrunde mit deutlichen Siegen gegen den Dürener FC mit 45:15 Treffern und den OFC Bonn mit 45:19 Treffern durchsetzen konnte und mit einer überzeugenden Turnierleistung im Gesamtergebnis schließlich auf Platz drei die verdiente Bronzemedaille bei den diesjährigen NRW Mannschaftsmeisterschaften in Bonn holte. „Mit gleich zwei Teams im Herrenflorett so erfolgreich auf dem NRW-Landespodest in 2024 zu stehen, macht uns bei dieser starken Vereinskonkurrenz jetzt mehr als glücklich“, freute sich Matzner in Bonn.

(von links) die NRW-Vizemeister 2024 im Teamstart „Florett Open U13“ mit Theo Herzen, Deniz Devin Hoffmann, Jona Seyoum und Jonathan Betz.

(von links) die NRW-Bronzemedaillengewinner 2024 im Teamstart „Florett Herren U15“ mit Emil Boermans, Maximilian Groß, Timo Horchler und Joshua Brühl