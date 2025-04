20. Prellballturnier des TVG Buschhütten – 14 Teams, packende Spiele und ein hauchdünnes Finale

(wS/tvg) Kreuztal 01.04.2025 | Am Samstag trafen sich 14 Teams aus NRW und Rheinland-Pfalz in Kreuztal, um am 20. Prellballturnier des TVG Buschhütten teilzunehmen. Damit gehört das Turnier zu den größten Veranstaltungen in der Freizeitklasse. Kurzfristig musste die Alcher TG krankheitsbedingt absagen.

Die Frage lautete: Wer würde sich in diesem Jahr den Turniersieg sichern? Zu den Favoriten zählten der Hatzfelder TV (Sieger 2023 und 2024), die TSG Friesen Haspe, der TV Feudingen (mit drei Teams vertreten) sowie der TVG Buschhütten, der im Vorjahr den zweiten Platz belegte.

Spannung in der Vorrunde

In Gruppe 1 kam es zu packenden Spielen zwischen Friesen Klafeld, TV Feudingen, Friesen Haspe und dem Gastgeber Buschhütten. Die drei erstgenannten Teams beendeten die Gruppenphase punktgleich, lediglich die Balldifferenz entschied über die Platzierungen – jedes Team hatte ein Spiel verloren.

Auch in Gruppe 2 wurde hart um die Plätze gekämpft. Der Hatzfelder TV dominierte hier mit fünf Siegen und unterstrich seine Favoritenrolle. Den zweiten Platz sicherte sich BSG Bad Drieburg, die damit ebenfalls ins Rampenlicht rückten.

Gruppensieger und Zwischenrunde

Die Gruppensieger lauteten: Hatzfelder TV und TG Friesen Klafeld. In der anschließenden Zwischenrunde kam es zu folgenden Ergebnissen:

TVG Buschhütten – TV Feudingen 1: 28:23

TG Friesen Klafeld – BSG Bad Drieburg: 31:19

Hatzfelder TV – TV Feudingen 2: 29:21

TSG Friesen Haspe – TV Giershofen: 30:23

Platzierungsspiele und packendes Finale

Im Spiel um Platz 5 setzte sich der TVG Buschhütten mit 29:25 gegen Friesen Haspe durch.

Das Spiel um Platz 3 gewann TV Feudingen 2 mit 28:21 gegen BSG Bad Drieburg.

Das Finale zwischen TG Friesen Klafeld und dem Hatzfelder TV war ein echtes Highlight: In einem hochklassigen und spannenden Duell siegte Friesen Klafeld knapp mit 26:25. Das Spiel wurde erst in der letzten Minute entschieden – Spannung bis zur Schlusssirene!

Damit holt die TG Friesen Klafeld nach 2018 erneut den Titel beim Prellballturnier in Buschhütten. Der Hatzfelder TV verpasste damit den dritten Titelgewinn in Folge und das begehrte „Krombacher Frischefässchen“.

Der TVG Buschhütten bedankt sich herzlich bei allen teilnehmenden Teams und gratuliert der TG Friesen Klafeld zum Turniersieg – verbunden mit dem Wunsch: Viel Freude mit dem 5-Liter-Krombacher-Pokal!

