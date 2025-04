Motorradtraining plus kleine Tour – VHS-Veranstaltung am 5. April 2025

(wS/vhs) Siegen – Netphen 01.04.2025 | Motorradfahrer kommen immer mal wieder in Situationen, in denen sie sich unsicher fühlen. Meistens liegt es daran, dass bestimmte Dinge nicht gut genug geübt wurden. Die VHS Siegen-Wittgenstein bietet am Samstag, 5. April 2025, von 11 Uhr bis 16 Uhr, ein Motorradtraining mit anschließender Tour an.

Das Training beinhaltet unter anderem Wenden auf engem Raum, Fahren auf unbefestigtem Untergrund, 180-Grad-Kurve, ideale Kurvenlinie, Wenden und Anfahren am Berg oder Blickführung.

Ein technisch einwandfreies Motorrad und entsprechende Schutzausrüstung werden für die Teilnahme vorausgesetzt.

Treffpunkt ist die Tankstelle Gerd Felsch, Untere Industriestraße 67, 57250 Netphen (Industriegebiet).

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 EUR. Die Tour wird durch Volker vom Hagen begleitet.

Eine Anmeldung bis spätestens 3. April 2025 unter www.vhs.siegen-wittgenstein.de ist erforderlich.