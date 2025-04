Johannespassion in der Martinikirche: Musikdrama mit über 100 Mitwirkenden am 13. April

(wS/bcs) Siegen 01.04.2025 | Seit vielen Wochen bereiten sich die über 100 Mitwirkenden des Bach-Chores Siegen und des Bach-Orchesters Siegen auf ein musikalisches Meisterwerk von außergewöhnlicher Intensität in der diesjährigen Passionszeit vor. Die Leidensgeschichte Christi wird am Sonntag den 13. April in großer Chor- und Orchesterbesetzung in der Siegener Martinikirche besungen. Die Johannespassion, welche erstmals 1724 in der Nikolaikirche zu Leipzig aufgeführt wurde, gilt als eines der expressivsten Werke Johann Sebastian Bachs. Die ergreifende und mitreißende Vertonung zeichnet sich vor allem durch ihre Handlungsdichte und opernhafte Dramatik aus. Bach selbst führte diese Passion mindestens viermal in verschiedenen Versionen auf, was die Lebendigkeit und Detailgenauigkeit des Werkes unterstreicht.

Die bekannten Solistinnen Irene Carpentier und Brigitta Ambs interpretieren die Sopran- und Altpartien des Stückes. Der Evangelist wird dargestellt von Tenor Aljoscha Lennert, Sebastian Klein singt die Christusworte und Christos Pelekanos die Bass-Arien.

Peter Scholl, Leiter des Bach-Chores freut sich auf den Konzertabend: „Es ist eine besondere und zugleich bewegende Aufgabe, ein solch großes Werk wie die Johannespassion zu erarbeiten. In den Proben spürt man die Dramatik hautnah — plötzlich steht man selbst mitten in der Passionsgeschichte.“ Seit über 300 Jahren inspiriert die Johannespassion Menschen auf der ganzen Welt. Ihre dramatische Kraft und musikalische Tiefe macht sie zu einem der größten Werke der Musikgeschichte.

Eintrittskarten können auf www.proTicket.de in der PK 1 zum Preis von 24 € (ermäßigt 12 €) sowie in der PK 2 für 18 € (ermäßigt 9 €) erworben werden.



