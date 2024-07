Unfall auf der „Umweltspur“ – Verkehrsunfall mit drei verletzten Businsassen

(wS/ots) Siegen 21.07.2024 | Am Samstagnachmittag, 20.07.2024 gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Taxifahrer die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid und wollte an der Einmündung Bahnhof Weidenau nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er einen rechts neben ihm befindlichen Bus, der die dortige Umweltspur in gleicher Richtung befuhr. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, musste der 33-jährige Busfahrer stark abbremsen. Hierbei kamen drei Businsassen zu Fall und verletzten sich. Eine 42. Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die beiden anderen Frauen im Alter von 54 und 29 Jahren blieben leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

