Verkehrsunfall auf der A45: Skoda-Fahrer verletzt – PKW Totalschaden

(wS/red) Siegen 21.07.2024 | Am Sonntag gegen 17:30 Uhr geriet ein Skoda-Fahrer auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt ins Schleudern und kam 600 Meter vor dem Parkplatz Hubach von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verhinderte eine Schutzplanke, dass der Wagen mit hoher Geschwindigkeit einen steilen Abhang hinunterstürzte.

Durch den Aufprall in die Leitplanke wurde der Fahrer verletzt. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Siegen gebracht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst unter Begleitung eines Notarztes vor Ort.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um den Brandschutz. Der Skoda erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Fotos: wirSiegen.de

