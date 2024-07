„VielKultur“ – 1 Region, 28 Bühnen – 1. Kulturring-Festival vom 7. bis 22.9.2024

(wS/gbk) Hilchenbach 04.07.2024 | Erstmals seit dem über 50-jährigen Bestehen des Kulturrings Siegerland-Wittgenstein haben dessen Mitglieder mit „VielKultur“ ein gemeinsames Festival zum Saisonauftakt 2024/2025 auf die Beine gestellt. Das zweiwöchige Festivalprogramm bietet einen umfangreichen Einblick in das kulturelle Angebot im Kreisgebiet und darüber hinaus – von Theater über Musik und Kunst bis hin zu interaktiven Projekten.

Insgesamt 18 Veranstaltungen an 11 Orten, darunter einige Kooperationsprojekte, finden sich im Programm von „VielKultur“ wieder.

Zudem kommt mit dem Theater-Lkw auf gemeinsame Initiative des Kulturrings ein ganz neues Angebot in die Region: An vier aufeinander folgenden Tagen zeigen die Schauspieler des Theater Schloss Maßbach ein außergewöhnliches Theatererlebnis:

Das Publikum sitzt dabei im Lkw und erlebt die 30-minütige Vorstellung ganz nah mit.

Mit dem dargebotenen Stück für Kinder ab 4 Jahren konnte zudem ein Angebot für die jüngsten Kulturnutzer ins Festivalprogramm aufgenommen werden.

Am 6.9.2024 findet im Gebrüder-Busch-Theater im Kulturellen Marktplatz Dahlbruch (kmd) die Auftaktveranstaltung zum Festival statt. Die Abendgala steht ganz im Zeichen der kulturellen Vielfalt und Kreativität der Region. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Künstlern und vielfältigen Darbietungen: Felice und Cortes eröffnen den Abend mit ihrem Programm „Selling Stories“, einer einzigartigen Mischung aus Musik und Erzählkunst.

Mitglieder des Kulturrings präsentieren einen spannenden Auszug aus ihrem aktuellen Programm und gewähren Einblicke in die vielseitigen Aktivitäten aus Theater, Musik und Tanz.

Ein inspirierender Abend voller Kunst, Kultur und Begegnungen erwartet die Gäste.

Unterstützt wird der Kulturring Siegerland-Wittgenstein bei „VielKultur“ von den Sparkassen und den Volksbanken im Kreis Siegen-Wittgenstein. Infos und Karten gibt es unter www.buehnen-suedwestfalen.de

Der Kulturring Siegerland-Wittgenstein besteht seit 50 Jahren und ist der Zusammenschluss nichtgewerblicher Veranstalter von Konzert-, Theater-, Tanz- und Kleinkunstveranstaltungen in der Region Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus.

„Bühnen Südwestfalen“ ist die Homepage des Kulturrings. Hier sollen Kulturinteressenten möglichst umfassend über alle Bühnen-Events in der Region informiert und ihnen ein komfortabler Weg zum Erwerb von Eintrittskarten angeboten werden.