Vollsperrung der Wallhausenstraße nach Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/red) Siegen 23.07.2024 | ERSTMELDUNG | Auf der Wallhausenstraße in Höhe der Firma Würth hat es einen Auffahrunfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sind bereits vor Ort. Auch der Rettungshubschrauber ist gelandet, um schnelle medizinische Hilfe zu leisten. Aktuell (12:15 Uhr) noch Vollsperrung.

Update:

Am Dienstagmittag gegen 11:55 Uhr ereignete sich auf der Wallhausenstraße ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 32-jährige Mazda-Fahrerin war von Richtung Autobahn kommend in Richtung Achenbach unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Mercedes übersah. Der 35-jährige Mercedes-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit verlangsamt, um nach links in eine Firmeneinfahrt abzubiegen. Die Mazda-Fahrerin bemerkte dies zu spät und prallte ungebremst auf den Mercedes auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurden sie in ein Krankenhaus transportiert. Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Die Wallhausenstraße musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, da Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen. Sie sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Reinigung der Fahrbahn.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Fotos: wirSiegen.de

