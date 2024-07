(wS/str) Siegen 09.07.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen hat in der vergangenen Nacht einen ersten Teil der Arbeiten zum Aufbau des Fahrgerüstes an der Talbrücke Achenbach (B62) abgeschlossen. Da die Arbeiten nicht in einer Nacht abgeschlossen werden konnten, ist eine zweite nächtliche Vollsperrung von Dienstag (09.07.) um 19 Uhr bis Mittwoch (10.07.) um 6 Uhr notwendig. Es gelten die gleichen Verkehrsregelungen wie in der vergangenen nächtlichen Vollsperrung.