„2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ – Förderprogramm unterstützt Projekte gegen Einsamkeit

(wS/si) Siegen 02.08.2024 | Engagierte, Vereine, zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse und Initiativen im Kreisgebiet können ab Montag, 19. August 2024, einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Förderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stellen. Das Land stellt dem Kreis Siegen-Wittgenstein in diesem Jahr 29.000 Euro zur Verfügung, das heißt 29 Projekte können mit je 1.000 Euro gefördert werden.

Das diesjährige Thema des Förderprogramms lautet „Miteinander engagiert – Du+Wir=Eins. Nordrhein-Westfalen gegen Einsamkeit“. „Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Das betrifft nicht nur ältere Personen, sondern zieht sich durch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten“, sagt Landrat Andreas Müller. „Umso wichtiger sind die vielen Ehrenamtlichen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, um sie vor Einsamkeit zu bewahren.“

Das Förderprogramm richtet sich an Engagement gegen Einsamkeit in allen Altersklassen und Zielgruppen. Förderfähige Maßnahmen können Projekte sein, die sich direkt an von Einsamkeit betroffene oder bedrohte Personen richten, wie die Schaffung von Begegnungsorten oder Angeboten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Denkbar sind auch Fortbildungen für Engagierte, um für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und Strategien gegen Einsamkeit für das eigene Vereinsleben zu entwickeln. Auch Maßnahmen gegen Diskriminierung, Mobbing und für Toleranz und Integration können das Miteinander stärken und dadurch zur Prävention von Einsamkeit beitragen.

Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung können auf www.engagiert-in-nrw.de abgerufen werden. Bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein steht Gabriele Gütting vom Ehrenamtservice als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Telefon 0271 333-2310, E-Mail: g.guetting@siegen-wittgenstein.de).