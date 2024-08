60 Jahre DLRG Welschen Ennest: Jubiläumsfeier mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen

(wS/red) Welschen Ennest 27.08.2024 | Am kommenden Sonntag, dem 1. September 2024, lädt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Welschen Ennest zu einem besonderen Ereignis ein: Die Ortsgruppe feiert ihr 60-jähriges Bestehen und bietet der Öffentlichkeit einen spannenden Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit. Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr in der DLRG-Gerätehalle in Welschen Ennest, Am Bahnhof 5.

Für die kleinen Besucher wird es ein wahres Fest mit viel Spiel und Spaß geben. Kinderschminken, eine Hüpfburg und weitere Attraktionen sorgen für jede Menge Unterhaltung. Während die Kinder sich austoben, können die Erwachsenen bei kühlen Getränken und Köstlichkeiten vom Grill entspannen. Auch für die Naschkatzen ist gesorgt: Kaffee und eine Auswahl an frisch gebackenem Kuchen runden das kulinarische Angebot ab. Ein besonderes Highlight des Tages wird die Drohnenvorführung sein. Besucher haben die Gelegenheit, die neueste Technik in Aktion zu erleben und mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Drohnen im Rettungsdienst zu erfahren. Zudem wird der Fuhrpark der DLRG präsentiert, einschließlich des beeindruckenden technischen Equipments, das in Notfällen zum Einsatz kommt. Die DLRG Welschen Ennest freut sich darauf, diesen besonderen Tag mit vielen Gästen zu feiern und Einblicke in ihre wichtige Arbeit zum Schutz und zur Rettung von Menschenleben zu geben. Der Eintritt ist frei, und alle sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Jubiläum teilzunehmen. .

