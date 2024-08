An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: Neue Elektroverteilungen für mehr Sicherheit

(wS/si) Siegen 15.08.2024 | In den Sommerferien wurden an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Siegen im Rahmen der Schulsanierungen für rund 160.000 Euro die Elektroverteilungen ausgetauscht. Der Grund: „Die bisherigen Elektroverteilungen waren in die Jahre gekommen und entsprachen nicht mehr den heute allgemein gültigen technischen Standards. Daher konnte es zu Stromausfällen und schlimmstenfalls zum Brand kommen“, sagt Stefan Erben, Projektleiter von der Technischen Gebäudewirtschaft, dazu.

Deshalb wurde in den vergangenen Wochen ein Großteil der Elektroverteilungen in dem Schulgebäude erneuert und damit wieder auf den aktuellen technischen Stand gebracht.

„Die Modernisierung der Schulen ist für uns besonders wichtig. Mit dem Austausch der Elektroverteilungen befinden wir uns auf dem richtigen Weg“, so Andree Schmidt, Schuldezernent. Die restlichen Elektroverteilungen werden in den Herbstferien und auch noch im nächsten Jahr in den Oster- und Sommerferien erneuert. „Ich freue mich, dass durch die neuen Elektroverteilungen die Sicherheit der Schüler und Lehrkräfte in dem Schulgebäude erhöht wird“, sagt Bettina Glaß, Schulleiterin der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule.

Zusätzlich wurden auch die Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) nachgerüstet, die für mehr Personen- und Brandschutz sorgen.

Die neuen Elektroverteilungen sorgen für mehr Sicherheit – darüber freuen sich Andree Schmidt (Schuldezernent), Norman Scheer (Projektleiter der Firma Becker Elektro Konzept GmbH), Bettina Glaß (Schulleiterin) und Stefan Erben (Projektleiter der Stadt Siegen) (v.l.n.r.).

Foto: Stadt Siegen