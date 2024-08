Auf den Spuren der Naturschutzgeschichte – Naturparkführung in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 12.08.2024 | Zu einem Streifzug durch 150 Jahre Naturschutzgeschichte lädt der Naturpark Sauerland Rothaargebirge am Samstag, 24. August, ein. Dabei wird es unter anderem um Fragen gehen wie: Warum wurden Naturparks gegründet? Wer hatte die Idee? Welche Persönlichkeiten haben in den Naturschutzgebieten rund um die Oberndorfer Höhe ihre Spuren hinterlassen?

Mit einigen Geschichtskenntnissen bereichert, schauen die Teilnehmenden am Ende gemeinsam mit Naturparkführerin Prof. Carola Becker in die Zukunft des Naturschutzes im Naturpark.

In etwa drei Stunden wird eine Strecke von 6 Kilometern zurückgelegt. Die leichte Wanderung beginnt um 13:30 Uhr am Start- und Zielpunkt Wanderparkplatz Oberndorfer Höhe an der Landesstraße 713 zwischen Heinsberg und Oberndorf.

Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren kostenlos. Für Erwachsene liegen die Kosten bei 5,00 Euro pro Person.

Im Anschluss an die Wanderung besteht eine Einkehrmöglichkeit in der Rothaarhütte.



