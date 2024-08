Bad Berleburg feiert die neue Flatterheldin Sina

(wS/fw) Bad Berleburg 18.08.2024 | Die Interessen von Kindern ändern sich bekanntlich schnell. Viele Dinge begeistern einen in jungen Jahren, doch wie es die Natur so will, kommt immer mal

wieder etwas dazwischen. Bei Sina Riedesel aus Beddelhausen war dies jedoch nicht der Fall. Für ihr außergewöhnliches Durchhaltevermögen wurde sie im Rahmen des KNAX- Spielfestes mit dem Flatterhelden-Preis ausgezeichnet. Der zum dritten Mal verliehene Preis wurde von der Erzieherin Melanie Thiel-Rieger sowie dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege initiiert. Sie folgt damit auf Hannes Feige, der während der Pandemie seinen Freunden immer wieder kleine Freuden bereitet hat und während der Flutkatastrophe 2021 mit seiner Familie einen Flohmarkt zu Gunsten der Flutopfer veranstaltet hat.

Auf mehreren Fotos, die der Jury, bestehend aus Melanie Thiel-Rieger, Klaus Aderhold, Doro Vetter, Lilli Nathe, Robin Thiel und Benedict Weinhold vorlagen, sieht man zweimal Sina – einmal hüftlangen Haaren, einmal mit Haaren, die nur noch bis zur Schulter gehen – ein normaler Friseurbesuch, mag man meinen, doch auf einem weiteren Bild präsentiert Sina stolz ihre abgeschnittenen Haare, die sie an „BeLovelyWigs“ spendet, welche aus Echthaar Perücken fertigen, die insbesondere für Menschen gedacht sind, die an kreisrundem Haarausfall leiden. Genau da schließt sich der Kreis: Mit sechs Jahren hat Sina ein Video gesehen von einem Mädchen, welches unter kreisrunden Haarausfall leidet – fast eine halbe Millionen Kinder in Deutschland sind davon betroffen, was sich nicht nur ästhetisch äußert, sondern auch psychisch ernsthafte Folgen haben kann. „Für Sina war sofort klar, dass sie ab diesem Zeitpunkt ihre Haare wachsen lassen wird um zu helfen“, berichtet Melanie Thiel-Rieger. Neben ihr steht Sina, die den Trubel auf und um die Bühne sichtlich gelassen nimmt. Nach drei Jahren war es im September letzten Jahres soweit: Der Friseurbesuch rückte näher. Zwar bestand kurzzeitig Zweifel, die schönen Haare abschneiden zu lassen, doch als echte Flatterheldin hat sie den Mut bewiesen und ihre Entscheidung keine Sekunde bereut.

Der „Flatterheld“ basiert auf dem Kinderbuch „Filius Fledermaus“, welches Melanie Thiel- Rieger verfasst und illustriert hat. Es handelt von der kleinen Fledermaus Filius, welche in einen Wald zieht, aber zunächst von den anderen Waldbewohnern gemieden wird, weil so eine Fledermaus dann doch irgendwie anders ist – vielleicht sogar ein bisschen gruselig?

Doch als zwei Gauner in den Wald kommen, beweist Filius seinen ganzen Mut und vertreibt die Gauner – der Flatterhelden-Preis greift diese Art von Zivilcourage und Mut auf und wird an junge Menschen verliehen, die sich in besonderem Maße für einen Menschen oder eine Sache eingesetzt haben.

Sina strahlt vor Stolz, als ihr der Flatterhelden-Pokal verliehen wird. Zudem erhält sie ein T-Shirt von Filius Fledermaus und einen Gutschein für Fort Fun, wo sie einen tollen Tag mit ihrer Familie verbringen darf. Auch 2025 wird natürlich wieder ein Flatterheld gesucht – ob man jemanden vorschlägt oder sich selber bewirbt, ist ganz egal. Und auch, ob es eine große Aktion war oder bloß eine kleine Geste der Zivilcourage spielt keine Rolle – weitere Informationen zur Bewerbungsfrist werden zeitnah bekannt gegeben.



