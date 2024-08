Betrüger erbeuten EC-Karte und PIN von 79-jähriger Siegenerin: Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 19.08.2024 | Unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (17.08.2024) die EC-Karte sowie den PIN einer 79-jährigen Frau aus Siegen erbeutet.

Die Seniorin erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Bankenaufsicht. Dieser gaukelte ein Sicherheitsproblem bei der EC-Karte vor und gab an, er benötige den PIN, um die Karte zu sperren. Die ältere Dame übermittelte diesen.

Im Anschluss gab der Betrüger an, dass die Karte nun zur KTU auf die Polizeiwache müsse. Hierzu würde jemand vorbeikommen und die Karte an sich nehmen. Kurze Zeit später kam ein Mann in die Straße „Johanneshütte“ und nahm die EC-Karte in Empfang. Danach flüchtete der Abholer.

Nach derzeitigem Stand hoben die Betrüger im Anschluss eine dreistellige Summe Bargeld ab.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,90m groß - dunkle Haare - akzentfreies Deutsch - mit einem silber-beigen PKW unterwegs

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den PKW oder eine verdächtige Person vor Ort beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.



