Bewegliche Kunstmaschinen – Eine Ausstellung der ANSTALT FÜR FREIE MASCHINEN im Technikmuseum Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 19.08.2024 | In seinen Arbeiten verwendet der Künstler und gelernte Feinmechaniker Felix Scharstein Stilmittel aus Wissenschaft, Technik und Maschinenbau, die er in immer neue und ungewohnte Zusammenhänge bringt. Inspiriert von Jean Tinguely, der Arts-and-Crafts-Bewegung und der Bauhausschule, entwickelt er seit 25 Jahren für verschiedene Technik- und Industriemuseen maschinenartige Objekte.

Unter dem Titel „Freie Maschinen“ präsentiert er 20 seiner schönsten Objekte im Technikmuseum Freudenberg. Diese Maschinen bewegen sich, verändern ihre Form, aber sie erfüllen auf eigenwillige und verspielte Weise keine spezifischen Aufgaben. Dabei sind sie mit derselben Ernsthaftigkeit durchkonstruiert, wie es in der technischen Welt selbstverständlich ist. Es sind faszinierende, in sich geschlossene Objekte entstanden, die so wirken, als hätte man sie gar nicht anders bauen können.

Drei Themenbereiche prägen die Ausstellung:

Unter dem Titel „Maschinen und Automation“ bilden Transmissionen und Zahnräder eine besondere Verbindung zum Technikmuseum.

Selbst ähnliche Maschinen haben die Wachstumsgeometrie aus der Natur als Konstruktionslage. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Technik und Natur.

Ebenfalls einen Bezug zum Technikmuseum haben die Signale und grafischen Maschinen.

Zu sehen ist die Ausstellung vom 25. August bis zum 22. September im Gerhard-Kritzler-Saal des Museums. Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 13:00 bis 16:00 Uhr (letzter Einlass) und sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass). Es wird der reguläre Museumseintritt erhoben.

Fotos: Technikmuseum Freudenberg

.

.

Anzeige