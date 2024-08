Brand in leerstehendem Firmengebäude in Hilchenbach-Allenbach

(wS/hi) Hilchenbach 20.08.2024 | Am Dienstagabend musste die Feuerwehr gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst zu einem Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude in der Siegener Straße ausrücken. Gegen kurz vor 19 Uhr wurde gemeldet, dass aus einem Gebäude dichter schwarzer Rauch quoll.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, konnte die Feuerwehr den Brandherd schnell lokalisieren. Im Eingangsbereich nahe dem Treppenhaus stand ein Stapel Altakten in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens der rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hilchenbach konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und größerer Schaden verhindert werden.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung führten die Feuerwehrleute umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Anschließend wurde die Einsatzstelle zur weiteren Untersuchung an die Polizei übergeben. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Räumlichkeiten wurden abschließend noch einmal gründlich kontrolliert, bevor der Einsatz zeitnah beendet werden konnte. Die Polizei wird nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache fortsetzen. Verletzt wurde niemand.







Fotos: Lars Schneider – Andreas Trojak

