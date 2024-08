Bürgerforum zum Entwicklungskonzept Feuersbach am Mittwoch, 28. August

(wS/si) Siegen 13.08.2024 | Für den Stadtteil Feuersbach wird aktuell ein Entwicklungskonzept erarbeitet – und dabei sind auch die Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürgern gefragt. Die Stadt Siegen lädt daher am Mittwoch, 28. August 2024, ab 18.30 Uhr zu einem Bürgerforum in der Alten Schule in Feuersbach (Deuzer Straße 240, 57074 Siegen) ein.

Bereits im November des vergangenen Jahres wurden im Rahmen einer öffentlichen Beteiligungsveranstaltung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und den teilnehmenden Siegenerinnen und Siegenern Ideen für die Zukunft Feuersbach gesammelt. Zentrale Themen waren hierbei „Mobilität“, „Ortsbild und öffentliche Räume“ sowie „Stadtteilleben, Freizeit und Kultur“. Außerdem hatten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Vorschläge im Rahmen einer Online-Beteiligung digital einzureichen. Im Frühjahr dieses Jahres fand zudem eine Kinder- und Jugendbeteiligung statt, deren Ziel es war, insbesondere die Ideen und Wünsche der jungen Generation herauszuarbeiten.

Inzwischen wurden alle Ideen sortiert und von den entsprechenden Fachabteilungen auf Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Die Ergebnisse sollen nun bei einem Bürgerforum am 28. August vorgestellt werden. Vor Ort sein werden auch Bürgermeister Steffen Mues und Stadtbaurat Henrik Schumann.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sollte dafür Unterstützung durch einen Gebärdendolmetschenden benötigt werden, wird um Rückmeldung bis Dienstag, 20. August 2024, an stadtentwicklung@siegen-stadt.de gebeten.