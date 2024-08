CDU-Fraktion fordert Prüfung von Kurzzeitparkplätzen auf dem Hilchenbacher Marktplatz

(wS/cdu) Hilchenbach 20.08.2024 | Die CDU-Fraktion Hilchenbach hat zur kommenden Sitzung des Rates am 25. September 2024 einen Antrag zur Prüfung der Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen auf dem Hilchenbacher Marktplatz eingereicht. In einem Schreiben an Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis weist die Fraktion darauf hin, dass im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes, dessen zweiter Bauabschnitt derzeit umgesetzt wird, zahlreiche Parkmöglichkeiten direkt auf dem Marktplatz entfallen.

Beschlussempfehlung der CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, eine Untersuchung zur Errichtung von Kurzzeitparkplätzen auf dem Regenüberlaufbecken (RÜB) im Bereich des Marktplatzes durchzuführen. Die Ergebnisse sollen dem zuständigen Fachausschuss zur weiteren Beratung vorgelegt werden.

Hintergrund des Antrags

Der Antrag ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass nach Abschluss der Marktplatzneugestaltung und der noch bevorstehenden Renaturierung des Langenfelder Baches im Bereich des Ruinener Wegs nur noch wenige direkte Parkmöglichkeiten für die ansässige Gastronomie sowie für Geschäfte und Einrichtungen am Marktplatz zur Verfügung stehen werden. Besonders für Menschen mit Gehbehinderung sei die Schaffung von Kurzzeitparkplätzen in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes von großer Bedeutung.

Mögliche Lösung: Parkplätze auf dem Regenüberlaufbecken

Die CDU sieht in der Fläche des Regenüberlaufbeckens eine potenzielle Möglichkeit zur Ausweisung der benötigten Parkplätze. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, den Zugang zum Marktplatz, insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen, zu erleichtern und gleichzeitig die Attraktivität des Marktplatzes für den Einzelhandel und die Gastronomie zu erhalten.

Obwohl der Antrag bereits schriftlich begründet wurde, behält sich die Fraktion eine weitere mündliche Erläuterung in der Ratssitzung vor.

Die Debatte um die Parkmöglichkeiten auf dem Hilchenbacher Marktplatz bleibt somit ein zentrales Thema der städtischen Entwicklung und wird auch in der kommenden Sitzung des Rates eine wichtige Rolle spielen.