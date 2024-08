„Das Beste von hier“ Heimat shoppen vom 9. bis 14. September in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 30.08.2024 | Neues Motto, neues Design, neues Logo: Die Aktion „Heimat shoppen“ erstrahlt in diesem Jahr in neuem Glanz.

Neben dem neuen Logo der Industrie- und Handelskammer hat auch die Stadt Hilchenbach mit ihrer Händlerschaft und dem Aktionsring Hilchenbach e.V. ein neues Design erschaffen. „Die Farben sind knalliger und das Design sticht mehr heraus“, so Theresa Trüller vom Hilchenbacher Stadtmarketing.

Das Einkaufserlebnis unter der Überschrift „Das Beste von hier“ findet vom 9. bis 14. September statt. Insgesamt beteiligen sich 44 Händlerinnen und Händler aus dem Stadtgebiet.

Im Rahmen der Stadtrallye „Auf die Plätze, fertig los!“ können Kinder von fünf bis zehn Jahren die Einkaufsmöglichkeiten auf eigene Faust erkunden. „In den Hilchenbacher Geschäften rund um den Marktplatz gibt es einiges zu entdecken“, betont Theresa Trüller. Wer zwölf Fragen richtig beantwortet, kann den Lösungszettel in der Touristik- Information abgeben und erhält eine kleine Belohnung. Zusätzlich haben die Kinder die Chance, Sachpreise zu gewinnen.

Der Aufgabenzettel sowie weitere Informationen zum Ablauf liegen in der Touristik- Information der Stadt Hilchenbach sowie im Rathaus aus. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg sowie eine Auszahlung der Gewinne in bar ist ausgeschlossen.

Kundinnen und Kunden können sich außerdem über die HIBA-Shopping-Card freuen.

Diese kann für 20,00 Euro im Zeitraum 9. bis 13. September in der Touristik- Information käuflich erworben werden. Das Besondere: Für die 20,00 Euro erhält man einen 25-Euro-Gutschein. Die Shopping Card kann in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. „Schnell sein lohnt sich, denn es gibt nur eine limitierte Auflage von 250 Stück“, erklärt Theresa Trüller. Maximal sind fünf Shopping Cards pro Person erhältlich.

Eine weitere Aktion ist die „Stempeljagd“: Kundinnen und Kunden lassen sich ihren Einkauf in den teilnehmenden Geschäften „abstempeln“. Wer bis 14. September vier unterschiedliche Stempel ergattert hat, kann die Karte bis 18. September in der Touristik-Information abgeben und hat die Chance, Hilchenbacher Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Die Stempelkarten sind in der Touristik-Information, im Rathaus sowie bei den teilnehmenden Händlern der Aktion „Heimat shoppen 2024“ erhältlich.

Von der IHK Siegen gibt es wiederverwendbare Tüten aus Papiervlies und Postkarten im Heimat-shoppen-Design. Alle teilnehmenden Händlerinnen und Händler sowie die einzelnen Aktionen werden in einer Broschüre vorgestellt, die auf www.hilchenbach.de, im Rathaus, in der Touristik-Information und bei den beteiligten Geschäften erhältlich ist.

Während des Aktionszeitraums hat die Touristik-Information verlängerte Sonderöffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr. Ansprechpartnerin für das „Heimat shoppen“ ist Theresa Trüller unter der Telefonnummer 02733/288-302 oder per E-Mail an t.trueller@hilchenbach.de.

Foto: Stadt Hilchenbach