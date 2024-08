Defekter Hydrant sorgt für nasse Strassen in Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 16.08.2024 | Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Heesstraße in Fellinghausen aus. Grund für den Einsatz war ein defekter Hydrant an der Ecke zur Dornseifer Straße, der einen Wasseraustritt verursachte und die Straße leicht bewässerte. Die Ursache des Defekts wurde untersucht, und der entstandene Schaden wird behoben.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, um bei Bedarf den Verkehr zu regeln. Glücklicherweise hielt sich der Schaden in Grenzen, sodass keine größeren Auswirkungen zu verzeichnen waren.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

