„Der Folien-Bär“: Mit Herz und Mut – Michael Eling eröffnet kreativen Druck-Shop in Dreis-Tiefenbach

(wS/hgm) Siegen 25.08.2024 | Dreis-Tiefenbach. „Das Leben ist zu kurz um normal zu sein. Sei verrückt!“ – Ein durchaus bekanntes Motto, das man in vielen Varianten auch im Internet vorfindet, ziert jetzt den Arbeitsraum des 51-jährigen Michael Eling in der Siegstraße 127, günstig gelegen im Ortszentrum „Der Folien-Bär“ nennt sich sein mit Datum von heute neu eröffneter Druck-Shop. Hier bietet Eling kreative sowie individuelle Textilien- und Fahrzeugbeschriftungen an – und das in professioneller Qualität. „Klein, aber fein“, könnte man auch sagen.

Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Geschäftsgründung? Eigentlich hat Michael Eling schon einen Hauptberuf: Er ist als Security bei einem Sicherheitsdienst angestellt, wo er regulär nachts im Einsatz ist. Und mit dem neuen Shop (werktags und samstags geöffnet) ist nun ein zweiter Hauptberuf hinzugekommen. Die Hintergründe: Sein leider verstorbener Freund und Kumpel führte zu dessen Lebzeiten eine Werbeagentur, wo Eling öfters aushalf. Nach dem Tod seines Freundes entschloss sich Eling, diesen Shop – als zweites Standbein quasi – neu aufzubauen. Ein kreativer und kluger Kopf war er schon immer; hat er doch mehrere Metallberufe erlernt. Auch eine Homepage will Eling einrichten.

Alles dies kam ihm natürlich dabei zugute. Und sicherlich werden viele Kunden des stets freundlichen Familienvaters seine Arbeit zu schätzen wissen. In diesem Sinne überreichte Oliver Galster, Ortsbürgermeister von Dreis-Tiefenbach- auch im Namen von Netphens Bürgermeister Paul Wagener – ein „Flachgeschenk“.

Fotos: Hans-Gerhard Maiwald