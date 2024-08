Dr. Matthias Solbach heißt die Patienten zum 1. September im MVZ am „Stilling“ willkommen

(wS/si) Siegen 30.08.2024 | Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Jung-Stilling in Siegen steht eine personelle Veränderung an: Zum 1. September übernimmt Dr. Matthias Solbach die hausärztliche Praxis am Diakonie Klinikum, die zuletzt von Jochen Meyer geleitet wurde.

Dr. Solbach ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Weiterbildung im Bereich Palliativmedizin. Er verfügt über eine ausgewiesene Expertise sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. So war er nach seinen beruflichen Anfängen im Siegener Kreisklinikum und im ehemaligen Ev. Krankenhaus in Kredenbach bereits einige Jahre als niedergelassener Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Später folgten Stationen als Oberarzt im Bereich Palliativmedizin im St.- Marien-Krankenhaus und zuletzt am Diakonie Klinikum in Siegen. Dort, am „Stilling“, möchte er den zeitnahen Aufbau eines Teams für die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) vorantreiben. Parallel dazu freut er sich nun auf seine Aufgabe in der allgemeinmedizinischen Praxis: „Wenn Patienten ärztliche Hilfe benötigen, ist der Hausarzt zumeist die erste Anlaufstelle. Mit einem engagierten Team möchten wir alles dafür tun, unsere Patienten optimal zu versorgen.“

In der modern ausgestatteten Praxis am MVZ Jung-Stilling werden sämtliche Erkrankungen im Sinne der medizinischen Grundversorgung behandelt – von Kreislaufbeschwerden, über Rückenschmerzen und grippalen Infekten bis hin zum Zeckenbiss. Besondere Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Chiropraktik und Palliativmedizin. Neben der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung bei körperlichen und seelischen Erkrankungen gehören zum Leistungsspektrum aber auch wesentliche Bereiche der gesundheitlichen Vorsorge – etwa im Hinblick auf die koronare Herzerkrankung (KHK) sowie Schlaganfall, Diabetes, Haut- oder Darmkrebs. Ebenso werden sämtliche Standardimpfungen angeboten. Für den Fall, dass eine fachmedizinische Weiterbehandlung oder eine stationäre Versorgung im Krankenhaus erforderlich sein sollte, ermöglicht eine enge Kooperation mit den

Facharztpraxen des MVZ und dem benachbarten Diakonie Klinikum kurze (Entscheidungs-)Wege.

Erreichbar ist die Praxis per E-Mail unter der Adresse MVZ-Allgemeinmedizin@diakonie-sw.de oder telefonisch unter Tel. 0271/333 66 13. Sprechstunden sind montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (dienstags bis 16.30 Uhr) sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Die Praxis

efindet sich oberhalb des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses im hinteren Gebäudetrakt des MVZ.

Dr. Matthias Solbach übernimmt zum 1. September die allgemeinmedizinische Praxis im MVZ Jung-Stilling in Siegen. Geschäftsführerin Jessica Pfeifer freut sich, dass damit ein nahtloser Übergang in der hausärztlichen Versorgung gewährleistet ist. Foto: Diakonie in Südwestfalen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!