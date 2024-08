Ein Sommerabend auf der Ginsburg: Ein musikalisches Highlight in Hilchenbach

(wS/ww) Hilchenbach 13.08.2024 | Am Samstag, 24. August, verwandelt sich die historische Ginsburg in Hilchenbach in eine Bühne für ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis.

Unter dem Titel „Ein Sommerabend“ lädt das junge Siegener Kultur-Startup WortWechsel zu einem besonderen Open-Air-Konzert ein.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und verspricht einen Abend voller musikalischer Vielfalt und gemütlicher Atmosphäre.

WortWechsel, geleitet von Jessica Fraas und Tobias Beitzel, organisiert diesen Abend in enger Kooperation mit dem Gebrüder-Busch-Kreis, dem Verein zur Erhaltung der Ginsburg und der Stadt Hilchenbach. Das Event bietet eine Bühne für drei bemerkenswerte Künstlerinnen und Künstler, die unplugged Musik in ihrer reinsten Form präsentieren werden:

Eddie Zinn, der talentierte Singer/Songwriter aus Frankfurt, wird das Publikum mit seinen gefühlvollen und authentischen Songs begeistern.

Abu Janine, der Shooting Star der Siegener Musikszene, bringt frischen Wind und innovative Klänge mit.

Tobias Beitzel, der vielseitige Künstler aus Wittgenstein, rundet den Abend ab.

Durch den Abend führt Jessica Fraas, die mit ihrer charmanten Moderation für eine stimmungsvolle und entspannte Atmosphäre sorgen wird.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, ihre Picknickdecken oder Campingstühle mitzubringen und es sich auf der Wiese vor der Ginsburg gemütlich zu machen. Ein lauer Sommerabend, gute Musik und die historische Kulisse der Ginsburg bieten die perfekte Kombination für ein unvergessliches Erlebnis.