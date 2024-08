Einladung zum Fitness-Power-Day unter dem Motto „Gemeinsam in Bewegung“

(wS/add) Siegen 27.08.2024 | Am 7. September wird Vielfalt beim Fitness-Power-Day ganz GROß geschrieben. An diesem Tag erwarten euch von 10 Uhr bis 17 Uhr im TeamSportPark 6 Fitnesseinheiten, die von 4 regionalen Coaches durchgeführt werden. Angeboten werden u.a. Box Aerobic, Rücken Fit und Pilates. Das Besondere; Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit werden bei dem Event in den Mittelpunkt gestellt. Jeder kann mitmachen! Egal ob Kind, Mama, Papa

oder Senior. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Egal ob mit Handicap oder ohne. Alle sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen oder einfach so an dem Tag vorbeizuschauen und einen schönen Familientag zu erleben.

Organisiert wird der Fitnesstag von Sonja Ising (SiFit), Marco Messingfels (maribello -Marketing und Entertainment) und Annabell David-Diehl (Stiftung Anstoß zum Leben).

Alle Kurse sind kostenlos, eine freiwillige Spende zugunsten der Stiftung Anstoß zum Leben ist jedoch wünschenswert.

Zudem sorgt der Kooperationspartner DM-Drogeriemarkt für ein vielfältiges Kinderprogramm. Freut euch auf eine Kinder-Lounge, Hüpfball-Challenges, Glitzer-Tattoos und vieles mehr.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für die einzelnen Kurse findet ihr unter www.fitnesspowerday.de.