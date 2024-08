Feiern für den guten Zweck – Niederndorf tanzte erfolgreich in den Mai und saniert nun Dorfbrunnen

(wS/fr) Freudenberg 12.08.2024 | Nachdem zu Beginn des Jahres der zerstörte Brunnen entdeckt und Thema im Dorf wurde, wuchs beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf schnell der Gedanke, ein Maifest zu veranstalten und den Erlös in die Sanierung des Brunnens zu stecken. Der Verein zur Erhaltung und Erneuerung des Dorfbildes von Niederndorf (VzEE), der sich u. a. um die Dorfmitte mit Boos Hus, Backes und Brunnen kümmert, freute sich sehr über diese Idee. Selbst das Wetter wollte nach einem verregneten Frühjahr die gute Sache unterstützen und lieferte rund um den 1. Mai Sonnenschein mit sommerlichen Temperaturen. Und so wurde der Tanz in den Mai zum Selbstläufer: Die Niederndorfer und viele Besucher aus den Nachbardörfern kamen zusammen und genossen seit Langem das herrliche Wetter und die Gesellschaft in der Dorfmitte zwischen Backes, Boos Hus und Alter Schule.

Schon früh mussten Pommes und Bier nachgeordert werden, denn mit einer so tollen Resonanz hatte keiner gerechnet. Ein gelungener Abend!

Kürzlich trafen sich die Veranstalter am Dorfbrunnen. Andreas Schmidt übergab als Vorsitzender vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf einen Scheck in Höhe von 3000,00 € an VzEE- Vorsitzenden Fritz Bertelmann. „Gemeinsam kann man viel erreichen und als kleiner Verein freuen wir uns ganz besonders über diese Finanzspritze, denn dann können wir solche Sanierungen auch angehen“, richtete Fritz Bertelmann seine dankenden Worte an die Feuerwehr. Andreas Schmidt ergänzte: „Auch uns als Feuerwehr liegt das Dorfbild am Herzen. Und wenn das Wasser am Brunnen wieder läuft, ist das ganz in unserem Sinne“, zwinkerte er. Der Dank gilt nicht nur dem Förderverein der Feuerwehr und den Mitgliedern des VzEE, sondern auch den Rallyefreunden Niederndorf, die im Bierrondell gut zu tun hatten und ebenso zum Erfolg des Festes beigetragen haben.

Fotos: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf