Feierstunde für 19 Absolventen – Examen geschafft am Pflegebildungszentrum der Diakonie

(wS/dia) Siegen 28.08.2024 | Ein bisschen aufgeregt und erleichtert, dass die lernintensive Prüfungsphase hinter ihnen liegt, haben 19 frisch gebackene Pflegefachfrauen und -männer des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen (PBZ) ihr bestandenes Examen gefeiert. Gemeinsam mit ihren Familien und Freunden, Lehrern, Vertretern der Verwaltungs-, Pflege- und Personaldirektion sowie der Mitarbeitervertretung feierten die ehemaligen Schüler des Kurses 141 in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling ihren Erfolg. 18 der Absolventen nahmen das Übernahmeangebot des Diakonie Klinikums an und werden künftig das Pflegepersonal unterstützen. Ein frisch Examinierter beginnt demnächst ein Medizinstudium.

Drei Jahre mit 60 Schulbank-Wochen und mehr als 2500 praktischen Stunden liegen nun hinter den Frauen und Männern, die ihre Ausbildung am 1. September 2021 im PBZ begonnen hatten. Damals waren die Bedingungen noch schwierig, blickte Schulleiter Frank Fehlauer zurück: „Mit FFP2-Masken und Corona-Tests sind wir in die Ausbildung gestartet.

Die Zeit hat uns alle belastet“, so Fehlauer. „Sie haben die drei Jahre mit Bravour gemeistert, Fachwissen angeeignet, Verantwortung für Patienten und Bewohner übernommen und aus ihren Begegnungen eine unglaubliche Sozialkompetenz erworben.“

Seinen Worten schloss sich Klinikum-Verwaltungsdirektor Jan Meyer an, der auch im Namen der Geschäftsführung die Absolventen beglückwünschte. „Danke, dass Sie in den Praxiseinsätzen unsere Teams so tatkräftig unterstützt und die Versorgung unserer Patienten mit gesichert haben. Ich freue mich auf eine gemeinsame und lange Zukunft.“ Auch Pflegedirektor Sascha Frank fand lobende Worte und freut sich auf die Zusammenarbeit. „Pflege ist einer der anspruchsvollsten und schönsten Berufe, die es gibt.“

Stolz auf ihre Schützlinge, betonte Kursleiterin Julia Bräuer: „Ihr seid zu großartigen Menschen mit herausragenden pflegerischen Kompetenzen gereift. Ich wünsche mir, dass ihr eine Berufsnische findet, die euch erfüllt und glücklich macht. Seid stolz auf euren Beruf und tragt diesen Stolz nach innen und außen.“

Glückwünsche überbrachte auch Antje Kope seitens der Mitarbeitervertretung. Eine Andacht von Dirk Hermann schloss sich den Grußworten an und beendete den offiziellen Teil des

Abends. Hermann erinnerte an Worte des Apostels Paulus, dem Jesus erzählte, dass seine Kraft in der Schwachheit der Menschen mächtig werde. „Das Wissen um eure eigenen Schwächen und Fehler macht euch stark und lässt euch empfindsamer werden für die Leiden der euch anvertrauten Patienten.“ Musikalisch begleitet wurde die Examensfeier von Joel Grümbel am Klavier.

Das staatliche Examen bestand aus einer praktischen, drei schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die Ausbildungskurse zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann starten am 1. März und am 1. September. Interessierte können sich ab sofort im Sekretariat bei Anja Frevel melden unter Telefon 0271 333 6481.

Das Examen bestanden haben: Niklas Bernshausen (Kreuztal), Alicia Ermert (Neunkirchen), Celina Ermert (Neunkirchen), Max Harnisch (Netphen), Sophia Hermann (Wilnsdorf), Greta Hundt (Niederfischbach), Belgin Karakaya Bodur (Herdorf), Klara-Charlotte Knöbel (Eschenburg), Joana Lauber (Siegen), Johann Lobpreis (Wilnsdorf), Jaqueline Müller (Kirchhundem), Kathleen Oehl (Hellenhahn-Schellenberg), Lilli Rothenpieler (Siegen), Maya Schäfer (Drolshagen), Leonie Scholz (Niederfischbach), Antonia Strackbein (Bad Laasphe), Angela Waldschmidt (Neunkirchen), Thorsten Weber (Siegen) und Florence Wellnitz (Wenden).

19 Auszubildende des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen haben ihr Examen zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann bestanden. Kursleiterin Julia Bräuer (rechts) und Schulleiter Frank Fehlauer (links) gratulierten zum Erfolg.

Foto: Diakonie in Südwestfalen