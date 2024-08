Föschber Kirmes 2024: Festtage voller Freude und Tradition in Niederfischbach – Die größte Straßenkirmes der Region begeistert Jung und Alt

(wS/red) Niederfischbach 19.08.2024 | Föschber Kirmes 2024: Niederfischbach im Ausnahmezustand – Feiern ist angesagt



Niederfischbach erlebt derzeit ein Fest der Superlative: Die „Föschber Kirmes 2024“ begeistert seit Samstag, dem 17. August, die Massen und sorgt für unvergessliche Momente in der gesamten Ortsmitte. Noch bis morgen hält das bunte Treiben an, und die Straßen sind erfüllt von Freude und einer einzigartigen Kirmesatmosphäre, die Jung und Alt gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Seit dem Startschuss am Samstagnachmittag herrscht in Niederfischbach pure Kirmesstimmung. Die Düfte von frisch gebrannten Mandeln, knackigem Popcorn und herzhaften Leckereien wie Fischbrötchen und Currywurst liegen in der Luft und locken Besucher aus nah und fern. Die lebendigen Straßen sind erfüllt von fröhlichen Gesichtern und dem Lachen der Kinder, während das allgegenwärtige Kirmeskarussell mit seinen funkelnden Lichtern die Herzen höher schlagen lässt.

Besonders die Abendstunden verwandeln die Kirmes in ein farbenfrohes Spektakel. Die Lichter der Fahrgeschäfte leuchten in bunten Farben, und die lauten Rufe der Schausteller hallen durch die Straßen: „Und die nächste Runde geht rückwärts!“ Ob in den Autoscootern, beim „Break Dance No. 1“ oder auf dem „Big Wave“ – die Stimmung ist ausgelassen, und die Begeisterung kennt keine Grenzen. Für Genießer gibt es frisch gezapftes Bier vom Fass, das in geselliger Runde besonders gut schmeckt. Wer es lieber süß mag, lässt sich von einem Softeis verzaubern und genießt dabei das bunte Treiben.

Am Montagabend setzte die Live-Band ELEVATION mit ihrem mitreißenden Auftritt musikalische Höhepunkte, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Doch die Kirmes hält auch heute noch zahlreiche Überraschungen bereit. Die Vorfreude auf den traditionellen Ausklang morgen, am Kirmesdienstag, ist groß. Ab 11 Uhr laden die Veranstalter zum Frühschoppen ein, bei dem die Besucher noch einmal die Gemeinschaft und das gute Leben in Niederfischbach feiern können.

Das Team von wirSiegen ließ es sich natürlich nicht nehmen, selbst vor Ort dabei zu sein. Wir haben die Stimmung eingefangen, leckere Currywurst und Bratwurst probiert und uns ein erfrischendes Bier gegönnt. Niederfischbach weiß, wie man feiert – die freundliche Atmosphäre, die tollen Händler und Händlerinnen und das perfekte Wetter machten den Besuch zu einem echten Highlight.

Die „Föschber Kirmes 2024“ ist mehr als nur ein Volksfest – sie ist ein Symbol für Zusammenhalt und Lebensfreude. Noch bis morgen wird die Freude hier gelebt – mit jedem Dreh des Karussells, jedem Schluck Bier und jedem Lächeln, das zwischen Freunden und Familien ausgetauscht wird. Niederfischbach feiert weiter, und jeder ist eingeladen, dabei zu sein, wenn es wieder heißt: „Willkommen auf der Föschber Kirmes!“

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige