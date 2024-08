Gemeinsam wachsen: Krombacher Brauerei begrüßt zum Ausbildungsstart 16 junge Nachwuchskräfte

(wS/kro) Kreuztal 01.08.2024 | „Herzlich willkommen zum Ausbildungsstart“ ist auf dem Großflächenplakat vor dem Firmengelände zu lesen. Mit dieser Aktion begrüßt die Krombacher Brauerei ihre 16 neuen Azubis und dual Studierenden zum Start ins Berufsleben – 13 am Standort in Krombach, drei weitere am Standort in Steinfurt bei Rolinck. Damit zählt das Unternehmen insgesamt 36 Azubis und 14 dual Studierende.

Die Krombacher Brauerei bietet insgesamt neun verschiedene Ausbildungsgänge sowie drei duale Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten in kaufmännischen und technischen Berufsfeldern an, wie beispielsweise Brauer:in und Mälzer:in, Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder Lagerlogistik sowie das Duale Studium der Softwaretechnologie Fachrichtung IT-Security. „Beide Modelle verbinden Theorie und Praxis und schaffen nach erfolgreichem Abschluss die besten Voraussetzungen, sich intern beruflich weiterzuentwickeln. Denn ganz nach unserem gelebten Motto ‚Gemeinsam wachsen. Liegt in unserer Natur‘, ist es unser oberstes Ziel, unseren Nachwuchskräften eine langfristige Perspektive in unserem Unternehmen zu bieten“, erklärt Ausbildungsleiterin Milena Jannek.

Um den neuen Talenten den Einstieg zu erleichtert, stehen im Einführungsmonat vor allem das Kennenlernen der neuen Kolleginnen und Kollegen sowie Unternehmensstruktur im Vordergrund. Mitte August ist im Einarbeitungsplan für den kompletten Ausbildungsjahrgang auch die erste Azubi-Akademie vorgesehen. Bei diesem zweitägigen Workshop am Biggesee kommen die Azubis aller Standorte zusammen und vertiefen in verschiedenen Seminaren und Gruppenaktivitäten wichtige fachliche und soziale Kompetenzen. So wird nicht nur das Teamgefühl gestärkt, sondern auch der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt. Krombacher legt großen Wert auf die umfassende Ausbildung junger Talente und arbeitet deshalb kontinuierlich an einem standortübergreifenden Ausbildungsprogramm. Dies ermöglicht den Azubis, verschiedene Abteilungen und Arbeitsbereiche kennenzulernen und so ein breites Spektrum an Erfahrungen und Fähigkeiten zu erwerben. Durch die enge Vernetzung mit den unterschiedlichen Standorten können die jungen Nachwuchskräfte ihre fachlichen Kompetenzen vertiefen und ein starkes Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufbauen.

Die neuen Auszubildenden am Standort in Krombach mit Ausbildungsleiterin Milena Jannek (rechts im Bild).