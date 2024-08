In Alchen wird am 24. August wieder auf traditionelle Art und Weise gebacken

(wS/huv) Freudenberg 13.08.2024 | Am Samstag, 24. August 2024, wird in Alchen wieder der Schanzenofen im Backes angeheizt und es werden auf traditionelle Art und Weise diverse Sejerlänner Backspezialitäten wie Riewekooche und der Öalcher Knutz gebacken. Vorbestellungen für Brot, Reibe- und Blechkuchen können bis Dienstag, 20.08.2024, täglich zwischen 17.00 und 19.00 Uhr telefonisch (Tel. 0271 3757351) bei Alfons Täufer aufgeben werden und darüber hinaus kann bis zu diesem Termin auch per E-Mail (alfons.taeufer@t-online.de) bestellt werden.

Die Öalcher Erzeugnisse können am Backtag ab 14.00 Uhr abgeholt werden und zur gleichen Zeit öffnet auch das Backes-Café, das bis 16.30 Uhr zum Verweilen einlädt.



Das Foto zeigt typische Erzeugnisse, die das Alcher Backes-Team ab dem Morgengrauen im Schanzenofen backt.

