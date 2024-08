Kontrollverlust in Kurve: Vier Verletzte bei Unfall in Haus Bruch – K27 mehrere Stunden gesperrt

(wS/ots) Kirchhundem 26.08.2024 | Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag (23.08.2024) um 20:48 Uhr auf der Kreisstraße (K) 27 in der Ortslage „Haus Bruch“. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 52-Jährigen. Anschließend fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf den vorausfahrenden PKW des 52-Jährigen. Durch die Kollision wurden alle Fahrzeugführer sowie ein 21-jähriger Beifahrer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung jeweils mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K27 über mehrere Stunden hinweg gesperrt.

Symbolbild