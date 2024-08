LKW brannte völlig aus – Feuerwehreinsatz in Halberbracht

(wS/red) Lennestadt 01.08.2024 | In Halberbracht auf der Landstraße Am Steimel in Fahrtrichtung Elspe geriet heute Nachmittag ein LKW mit Zugmaschine, beladen mit einem Coil, bergabwärts in Brand. Der Fahrer bemerkte, dass aus dem Motorraum der Zugmaschine ein Feuer entstand, und konnte sein Fahrzeug an der Haltestelle „Halberbracht/Waldschränke“ stoppen. Doch bereits breitete sich das Feuer rasend schnell aus.

Der Fahrer alarmierte sofort die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand, und das Feuer hatte auf den Auflieger übergegriffen. Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Zugmaschine vollständig aus.

Die Landstraße musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und wird noch untersucht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de