Massive Fassadenplatte stürzt auf die Weidenauer Straße – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

(wS/red) Siegen 13.08.2024 | Am heutigen Nachmittag gegen kurz nach 17 Uhr ereignete sich in Weidenau ein Vorfall, der den Einsatz von Feuerwehr und Polizei erforderte. Hier stürzte an der Weidenauer Straße / Ecke Am Eichenhang eine massive Fassadenplatte von einem Wohn- und Geschäftshaus auf die vielbefahrene Weidenauer Straße. Die Platte, die eine Größe von etwa 2 x 1 Metern hatte, stürzte auf die Fahrbahn und den Gehweg.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Passanten und Anwohner hatten großes Glück, dass sich zum Zeitpunkt des Absturzes keine Personen direkt unterhalb der Fassade befanden.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und hat den Bereich um die betroffene Stelle großräumig abgesperrt. Auch die Polizei hat reagiert und die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Arbeiten der Einsatzkräfte dauern zur Stunde noch an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fassadenplatten instabil sind und abstürzen könnten.

Experten der Feuerwehr untersuchen das Gebäude, um weitere Gefahren für die Umgebung auszuschließen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Update: Die Straße ist wieder freigegeben.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

