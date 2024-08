Mit Alkohol vom rechten Weg abgekommen: Audi-Fahrer verursacht Unfall und beschädigt mehrere Fahrzeuge

(wS/red) Siegen 12.08.2024 – Am frühen Abend des 12. August ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Siegener Straße und Heisberger Straße, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 17:50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem ein Audi-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Kurz vor der Kreuzung am Seelbacher Weiher wurde ihm, so seine Aussage, plötzlich schwarz vor Augen, was dazu führte, dass er das Lenkrad nicht mehr richtig steuern konnte. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Zaun, der den P+R-Parkplatz am Seelbacher Weiher umgibt, und prallte gegen mehrere dort geparkte Fahrzeuge.

Die Polizei führte vor Ort einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer durch, der positiv ausfiel, was möglicherweise zu dem Kontrollverlust geführt hat. Der genaue Blutalkoholwert des Fahrers wurde jedoch noch nicht veröffentlicht, da weitere Untersuchungen erforderlich sind.

Glücklicherweise kam es bei dem Unfall zu keinen ernsthaften Verletzungen. Die Besitzer der beschädigten PKWs waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in ihren Fahrzeugen, sodass auch sie unverletzt blieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird nun den genauen Hergang des Unfalls sowie die Frage der Fahruntüchtigkeit aufgrund von Alkohol klären.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de

