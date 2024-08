RB 96: Kurzfristig keine Züge zwischen Betzdorf und Dillenburg am kommenden Wochenende

(wS/hlb) Betzdorf – Dillenburg 09.08.2024 | Die DB InfraGO kann die Stellwerke Herdorf, Neunkirchen, Burbach und Würgendorf kurzfristig nicht mit Personal besetzen. Deshalb kommt es Morgen, Samstag, den 10.08. und Sonntag, den 11.08.2024 zwischen Betzdorf und Dillenburg zu Zugausfällen.

Die Züge entfallen auf der gesamten Strecke am Samstag ab 13:00 Uhr sowie am Sonntag ab 15:00 Uhr.

Die Hessische Landesbahn setzt einen Busnotverkehr ein. In Neunkirchen müssen Fahrgäste zwischen den Bussen umsteigen.

In den Bussen ist leider keine Fahrradmitnahme möglich. Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe.

Den Busfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende unter www.hlb-online.de. In den elektronischen Auskunftsmedien werden die Fahrplanänderungen aufgrund der Kurzfristigkeit nicht abrufbar sein.

