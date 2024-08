Sechsjähriges Mädchen in Wilnsdorf-Rinsdorf von flüchtigem PKW angefahren und verletzt – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Wilnsdorf 29.08.2024 | Am Mittwochmittag (28.08.2024) ist in Wilnsdorf-Rinsdorf ein 6-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Das Mädchen war gegen 11:35 Uhr an einer Bushaltestelle an der Eiserfelder Straße aus einem Bus ausgestiegen. Im Anschluss überquerte das Kind einen Fußgängerüberweg. Während des Überquerens fuhr ein PKW los und verletzte es am Fuß. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein blaues Cabrio mit Siegener Kennzeichen handeln.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Symbolfoto